Grande soddisfazione per Carlos Augusto che torna a vestire la maglia della nazionale brasiliana dopo le ottime prestazioni con la maglia dell'Inter in questa prima parte di stagione. Il jolly nerazzurro di Chivu è stato schierato titolare da Ancelotti come terzino sinistro nella difesa a 4 nell'amichevole contro il Giappone, in programma alle 11:15 italiane.

Ecco le formazioni ufficiali:

GIAPPONE: Suzuki; Machida, Ito, Seko; Nakamura, Tanaka, Nakano, Doan; Maeda, Kubo; Kamada.

BRASILE: Pedro Morisco; Wesley França, Cunha, Gabriel, Carlos Augusto; Bruno Guimarães, Andrey Santos, André; Estêvão, Raphinha, Vinícius Júnior.

Sezione: Focus / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 11:21
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.