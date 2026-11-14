Ci risiamo: con l'avvicinarsi dell'apertura della finestra di mercato arrivano le prime indiscrezioni e le prime suggestioni, anche dall'estero. E puntuale, riparte la saga turca per Hakan Calhanoglu, che non è mai sparito dai radar del Fenerbahçe, anzi resta in cima alla lista dei desideri al punto da preparare, secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, un'offensiva importante per strappare all'Inter il giocatore in scadenza di contratto a giugno.

Si sostiene che il calciatore trentaduenne non sia entusiasta dell'offerta di rinnovo contrattuale del club italiano e che il Fenerbahçe si stia preparando a mettere sul tavolo 10 milioni di euro per il suo trasferimento. Secondo alcune indiscrezioni, questa volta si prevede che il club gialloblu di Istanbul prenda dei provvedimenti concreti per riuscire a coronare il sogno di vedere Calha vestire la propria maglia.