La sosta per le nazionali potrebbe restituire a Cristian Chivu un'Inter finalmente al completo, almeno per quanto riguarda i rinforzi arrivati dalla Premier League. Djed Spence, Curtis Jones e John Stones sono stati tre degli acquisti più importanti del mercato estivo, ma finora gli infortuni hanno impedito al tecnico nerazzurro di averli contemporaneamente a disposizione nelle migliori condizioni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il primo a trovare continuità è stato Spence, che dopo un inserimento complicato ha progressivamente conquistato spazio nelle scelte dell'allenatore. L'esterno inglese è partito titolare nelle ultime tre partite contro Milan, Feyenoord e Como, distinguendosi soprattutto nelle ultime due, nelle quali ha servito tre assist. Prestazioni che ne hanno confermato le qualità, anche se resta da monitorare l'affaticamento muscolare accusato durante gli impegni con la Nazionale inglese, che lo ha costretto a saltare la sfida contro la Croazia.

Jones punta a una maglia da titolare contro l'Atalanta, Stones cerca continuità

Alla ripresa del campionato Chivu conta di ritrovare anche Curtis Jones e John Stones, entrambi già convocati contro il Como ma rimasti in panchina per tutta la partita. L'ex Liverpool, fortemente voluto dal tecnico durante l'estate, è chiamato a dare una marcia in più al centrocampo nerazzurro. Chivu apprezza la sua capacità di abbinare qualità nel palleggio, inserimenti e lavoro senza palla, ma soprattutto si aspetta quell'intensità che considera indispensabile per competere ad alti livelli in Champions League. Jones ha approfittato della sosta per lavorare ad Appiano Gentile e migliorare la condizione. La trasferta contro l'Atalanta potrebbe offrirgli subito un'occasione da titolare, dopo uno stop che ne ha interrotto il percorso proprio quando stava cercando di trovare continuità.

Più delicata la situazione di Stones, fermatosi due mesi fa durante la sua prima partita dall'inizio contro l'Udinese. Il difensore ha ripreso ad allenarsi regolarmente, ma lo staff nerazzurro intende procedere con cautela per evitare nuove ricadute. La sua esperienza e la capacità di guidare il reparto arretrato restano comunque risorse sulle quali Chivu vuole poter contare.

La speranza dell'allenatore è dunque quella di avere presto tutti e tre gli inglesi nelle condizioni di offrire un contributo concreto. Spence ha già dimostrato di poter fare la differenza, mentre Jones e Stones devono ancora esprimere pienamente il proprio potenziale. Il loro recupero potrebbe dare all'Inter nuove soluzioni e, soprattutto, quell'intensità cercata da Chivu per affrontare i prossimi impegni tra campionato e Champions League.