Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei principali dossier sul tavolo dell'Inter. Il contratto del centrocampista turco scadrà il 30 giugno 2027, ma le trattative per il prolungamento non hanno ancora portato a un'intesa. Una situazione che, secondo quanto riferisce Tuttosport, avrebbe attirato l'attenzione anche della Juventus, pronta a valutare un possibile inserimento qualora il dialogo tra il giocatore e il club nerazzurro dovesse interrompersi. Il principale ostacolo è di natura economica. Oaktree intende ridurre il monte ingaggi e considera eccessivi i 6,5 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti dal regista, soprattutto nell'ottica di un eventuale biennale per un calciatore prossimo ai 33 anni e che non è esente da periodi di stop per infortunio.

Calhanoglu, dal canto suo, ritiene di essere ancora un elemento fondamentale per la squadra di Cristian Chivu e non avrebbe mostrato disponibilità ad accettare una riduzione dello stipendio. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati alcuni segnali di riavvicinamento tra l'agente Gordon Stipic e la dirigenza nerazzurra, senza però una svolta concreta.

Massara conosce il turco e lo osserva seriamente

Le difficoltà nella trattativa potrebbero favorire l'inserimento della Juventus. Secondo Tuttosport, alla Continassa il profilo del centrocampista turco piace e Ricky Massara rappresenterebbe un possibile punto di contatto. Il dirigente bianconero conosce bene Calhanoglu dai tempi del Milan e ha mantenuto ottimi rapporti con il giocatore e il suo entourage. Un elemento che potrebbe agevolare eventuali contatti, qualora l'Inter non riuscisse a raggiungere un accordo. La Juventus, tuttavia, non intende partecipare ad aste economiche. La linea societaria resta improntata alla sostenibilità, come dimostrato anche dalla gestione del caso Vlahovic. Un'eventuale richiesta da circa 8 milioni annui, accompagnata da un importante premio alla firma, difficilmente troverebbe apertura.

Non solo Juventus: anche Como, Galatasaray e Arabia Saudita alla finestra

La Juventus non sarebbe l'unica società interessata a un'eventuale occasione a parametro zero. Anche il Como starebbe seguendo l'evoluzione della situazione, mentre rimangono possibili un ritorno in Turchia, con il Galatasaray già interessato in passato, e un trasferimento nel campionato saudita. Per il momento, però, si tratta soltanto di scenari. Calhanoglu è ancora sotto contratto con l'Inter e la priorità resta comprendere se esistano le condizioni per proseguire insieme. La Juventus osserva senza aver ancora avviato un'operazione concreta: se il rinnovo dovesse saltare, il club bianconero potrebbe presentarsi alla porta di Stipic per valutare un colpo a parametro zero nell'estate 2027. Una prospettiva che richiama inevitabilmente il precedente passaggio del turco dal Milan all'Inter.