Mehdi Benatia ha parlato della sua esperienza alla guida della direzione sportiva del Marsiglia e l'ha fatto nel programma Menu Latour. Non poteva sottrarsi a una riflessione su Pavard: "Gli pagavamo il 35 percento dello stipendio all'Inter. Tre mesi prima giocava una finale di Champions. Il calcio è incredibile, ci sono persone che non sbagliano mai. Hoibierg? Guadagna 3,5 mln al Tottenham, se solo sapeste quanti messaggi di complimenti ho ricevuto alla fine del mercato...", ha detto Benatia.