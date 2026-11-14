Mehdi Benatia ha parlato della sua esperienza alla guida della direzione sportiva del Marsiglia e l'ha fatto nel programma Menu Latour. Non poteva sottrarsi a una riflessione su Pavard: "Gli pagavamo il 35 percento dello stipendio all'Inter. Tre mesi prima giocava una finale di Champions. Il calcio è incredibile, ci sono persone che non sbagliano mai. Hoibierg? Guadagna 3,5 mln al Tottenham, se solo sapeste quanti messaggi di complimenti ho ricevuto alla fine del mercato...", ha detto Benatia.

Sezione: Copertina / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 20:03
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione