Andrea Zenga, opinionista sportivo e influencer, nonché figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport esaltando in primo luogo Pio Esposito, ritenuto quello che serviva alla Nazionale in attacco: "Abbiamo provato tanti calciatori in quel ruolo: Mateo Retegui, Moise Kean, Joao Pedro, Gianluca Scamacca. Ma Pio ha qualcosa in più. L’errore di Zenica è stata una sliding door, da quel momento è diventato ancora più leader del gruppo, nonostante avrebbe potuto compromettere il suo percorso. Diventerà il miglior marcatore dell’Italia".

Guardando alla Serie A, come vede la lotta Scudetto?

"L’Inter era la strafavorita e si è congedata dal campionato giocando la miglior partita della stagione, dando ottime risposte dopo il derby perso. Serviva uno shock dopo un avvio un po’ sornione. È una squadra che potenzialmente può vincerle tutte, ma c’era qualcosa che scricchiolava. La sterzata che serviva sembra essere arrivata".

Come giudica il rendimento in Champions delle italiane?

"Tolte le corazzate come Psg, Real Madrid, Barcellona che fanno uno sport a sé, all’Inter non manca nulla per rientrare tra le prime otto. A parte l’eliminazione controversa dello scorso anno, i nerazzurri hanno disputato due finali di Champions recentemente. Il Como mi ricorda l’Atalanta del 2020 per come affronta le gare a viso aperto. Anche la Roma ci sta rappresentando bene, poteva raccogliere di più se non avesse sciupato due volte il vantaggio di due gol con Real Madrid e Manchester United. Credo che manchi un po’ di esperienza in questo senso".

Chi non ha garanzie in porta è proprio l’Inter. Quanto può essere limitante?

"È un problema per Chivu. L’augurio è che Martinez cresca e Provedel diventi un top. La rosa è tra le migliori otto d’Europa e serve un portiere adeguato. Gli esperimenti stanno facendo perdere punti e per ora non mi ha convinto nessuno dei due. Mi aspetto un investimento di spessore in estate".

Chi le piacerebbe vedere tra i pali?

"Carnesecchi, sono un suo grande fan. Ma l’Atalanta è bottega cara…".