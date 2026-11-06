La Nazionale italiana Under 17 si prepara al Mondiale in Qatar, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre. Il commissario tecnico Daniele Franceschini ha convocato 21 calciatori per uno stage a Roma dal 12 al 15 novembre, prima della partenza per Doha. Tra loro i nerazzurri Galliera e Donato.

Gli Azzurrini, campioni d’Europa lo scorso 7 giugno e reduci dal terzo posto nella precedente edizione mondiale, sono stati inseriti nel Gruppo E con Giamaica, Costa d’Avorio e Uzbekistan. L’Italia debutterà il 20 novembre contro la Giamaica, per poi affrontare Costa d’Avorio (23 novembre) e Uzbekistan (26 novembre).

Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ogni girone e le otto migliori terze. L’obiettivo degli Azzurrini è confermare gli ottimi risultati degli ultimi mesi e puntare a un nuovo importante traguardo internazionale.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce);

Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).