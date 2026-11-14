Gli era già capitato altre volte di essere sulle prime pagine, ma due gol alla Francia al Meazza, nello stadio intitolato all'unico attaccante che alla sua età ha fatto meglio nella storia con la Nazionale, rappresentano una sorta di incoronazione. Pio Esposito oggi è il gigante a cui si aggrappano le speranze di rinascita del calcio azzurro e la questione spiazzante è che lui continua ad avere quell'atteggiamento di chi è grato per le opportunità che gli vengono concesse, come se non ne avesse diritto. Il paradosso caratteriale di un ragazzo che si è trovato quasi improvvisamente al centro del mondo pallonaro italiano, quando lui sperava solo di avere delle occasioni, non certo di diventare l'uomo dei sogni.

Nove gol in 14 partite da quando veste la maglia della Nazionale, un ruolino di marcia clamoroso. E sono davvero tanti quelli pesanti che hanno spostato gli equilibri. Ci ha provato ma non è riuscito a portare la squadra all’ultimo Mondiale, però sa benissimo di avere la responsabilità enorme di guidare il nuovo corso manciniano che sta seminando non bene, di più. E il bello di Pio è che rispetto ad altri coetanei più sponsorizzati lui non cerca i riflettori, non cerca le prime pagine dei giornali, vuole solo rendersi utile alla causa con equilibrio e quella timidezza che mal si si associa a un ragazzo con un fisico statuario come il suo.

Basta ascoltare chi lo conosce per capire quanto questo ventunenne abbia ben ancorata la testa sulle spalle. Le parole di Davide Frattesi dopo la partita con la Francia sono emblematiche: "Gli ho detto che se cambia come persona gli metto le mani addosso. La sua forza è proprio quella di essere rimasto il ragazzo che ci siamo ritrovati al Mondiale per Club con l'Inter. Lui questa cosa non deve perderla mai, se perde l'umiltà perde il 50% di ciò che è". E se lo dice un ragazzo come Davide, che potrebbe essere l'amico di chiunque noi per il modo in cui si pone, senza filtri e con enorme genuinità, vale la pena credergli.

Può sembrare banale retorica, ma il calcio ha bisogno di ragazzi con la faccia pulita e la voglia di lavorare come Pio, che vive un'esperienza assai stressante per molti colleghi con la genuinità di un ragazzo che ancora sente di dover fare moltissimo per realizzare i suoi sogni. Il modo in cui affronta anche le difficoltà dovrebbe essere d'esempio. Quante volte nelle interviste, commentando situazioni negative riguardanti se stesso e gli altri, si è espresso con un semplice ma potentissimo "Può capitare". Sì, può capitare di perdere una partita, di subire un gol, di sbagliare un rigore (e lui ne ha sbagliato uno che difficilmente verrà dimenticato). Ma si va avanti. Nel calcio come nella vita.

Mentalità perfetta per gestire un contesto in cui il tuo nome viene messo in vetrina continuamente e la prestazione di ieri non farà che aumentare il chiacchiericcio mediatico nei suoi confronti. L'Inter se lo tiene stretto, sa di avere tra le mani non solo un grande attaccante ma un ragazzo in gamba, totalmente dedicato alla causa nerazzurra e con un carattere ideale per il ruolo che interpreta, d'esempio per i giovani. Perché la forza dell'umiltà, dell'equilibrio e della consapevolezza è maggiore di quella che Pio esprime mostrando i bicipiti dopo ogni gol.