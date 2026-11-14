Dopo la pesante sconfitta contro l'Italia a San Siro, Zinedine Zidane, CT della Francia, medita diverse novità di formazione per la sfida di domani contro la Turchia. Intervistato nel corso del programma 'L'Équipe du Soir', l'ex giocatore del Lille Ludovic Obraniak appoggia questa scelta: "Dobbiamo rivedere alcuni giocatori e schierare i migliori nelle loro posizioni migliori a seconda di chi non sarà disponibile". Tra i giocatori che Obraniak brama di vedere maggiormente in campo c'è Andy Diouf: "Vorrei davvero vederlo sulla fascia, vorrei vedere la sua energia pura". 

Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 18:38
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.