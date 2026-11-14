Il record di marcature con la maglia dell'Italia è a portata di Pio Esposito. Se ne dice convinto Francesco Graziani intervistato da Tutto Mercato Web: "Certo, può succedere. Il ruolino di marcia è impressionante, ed ha davanti tutta una vita calcistica per giocare in Nazionale. I numeri sono tutti dalla sua parte e nessuno gli può vietare di sognare, però l'importante è mantenere i piedi per terra perché oltre ai momenti positivi ogni tanto si può incappare in momenti negativi".

A chi si può paragonare Pio Esposito?

"A Luca Toni. Oggi è un piccolo Toni, come caratteristiche, stazza fisica e comportamento in campo. Gli auguro di arrivare almeno alle stesse soddisfazioni che è riuscito ad ottenere Toni in carriera, compreso il Mondiale. Può darsi che lo possa anche superare, ma oggi sarei strafelice se riuscisse ad ottenere gli stessi risultati che ha ottenuto Toni".