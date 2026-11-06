Dall'Under 20 maschile all'Under 15 femminile, il programma del weekend delle rappresentative giovanili dell'Inter è ricco di appuntamenti. Ecco come di consueto la presentazione da parte del club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale:

UNDER 20 Sabato 7 novembre, ore 11:00 - Campionato, 10ª giornata: Atalanta-Inter - Centro Sportivo Bortolotti, Ciserano (BG).

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 8 novembre, ore 14:30 - Coppa Italia Primavera, 1ª giornata: Inter-Como Women - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 18 Domenica 8 novembre, ore 14:00 - Campionato, 10ª giornata: Frosinone-Inter - Stadio Montorli, Boville Ernica (FR).

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 8 novembre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Roma-Inter - Centro Sportivo Acqua Acetosa, Roma.

UNDER 16 Domenica 8 novembre, ore 14:30 - Campionato, 8ª giornata: Vicenza-Inter - Centro Sportivo, Montegalda (VI).

UNDER 15 Domenica 8 novembre, ore 14:45 - Campionato, 8ª giornata: Vicenza-Inter - Centro Sportivo, Bressanvido (VI).

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 8 novembre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Roma-Inter - Centro Sportivo Acqua Acetosa, Roma.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 11:41
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.