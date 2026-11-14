Francesco Pio Esposito continua a bruciare le tappe. La doppietta realizzata contro la Francia ha portato l'attaccante dell'Inter a quota 9 gol in 14 presenze con la Nazionale maggiore, numeri che alimentano aspettative sempre più importanti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il centravanti nerazzurro vanta una media di una rete ogni 88 minuti, la migliore tra i giocatori italiani che hanno raggiunto almeno nove gol in azzurro. A soli 21 anni, Esposito ha già eguagliato il bottino di Francesco Totti, che aveva impiegato 58 presenze per raggiungere lo stesso traguardo. Il prossimo riferimento è Gigi Riva, primatista assoluto della Nazionale con 35 reti.

Mancini punta su Pio Esposito: il futuro dell'Italia passa dall'Inter

La crescita del giovane attaccante sta convincendo anche Roberto Mancini, che ne apprezza qualità fisiche, movimenti e capacità di lavorare per la squadra. Il ct ha però invitato Esposito a non accontentarsi, consapevole dei margini di miglioramento ancora a disposizione del centravanti. Dopo la doppietta alla Francia, il quotidiano evidenzia anche il percorso compiuto dal giocatore, passato dalla gavetta in Serie B alla consacrazione con l'Inter e la Nazionale. Il record di Riva resta lontano, ma la continuità realizzativa di Esposito autorizza a guardare al futuro con ambizione. Il prossimo appuntamento sarà la trasferta contro il Belgio, un'altra occasione per confermare il suo straordinario momento.