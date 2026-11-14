Uno sguardo ai numeri di questa prima porzione di campionato, in periodo di sosta, è sempre bene darlo. Il rendimento tra le gare casalinghe e quelle in trasferta suscita sempre molto interesse e la formazione di Chivu non ha lasciato neanche le briciole agli avversari nelle gare giocate a San Siro in campionato: un netto sei su sei che non lascia spazio a interpretazioni con 19 gol fatti e 7 subiti. Fuori casa, invece, i punti conquistati sono dieci in cinque gare disputate.

Sezione: Stats / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 21:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione