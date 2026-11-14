I conti del calcio italiano sono sempre sotto la lente d’ingrandimento. Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di TMW per analizzare il bilancio della Juventus. Non mancano i passaggi anche sull'Inter.
Rosso
"La Juventus ha chiuso il bilancio 2025/26 con una perdita di 66 milioni di euro, è un risultato preoccupante? L’idea da cui si è partiti, evidentemente, era quella di provare a ridurre i costi, puntando su una partecipazione in questi anni il più possibile assidua alla Champions League. Considerando il fatto che i ricavi dell'Europa League equivalgono, in proporzione, a un quinto di quelli della Champions, è evidente che questo rosso è frutto di due fattori. Da un lato, appunto, la necessità di abbassare i costi senza depauperare il patrimonio tecnico della squadra, per agganciare la Champions. E di conseguenza sono stati evidentemente commessi degli errori, visto che l'anno scorso questo risultato non è stato ottenuto. Dall'altro lato, la necessità di tenere il più possibile a galla il club, considerando gli impegni assunti con la UEFA. Quindi è un rosso, per rispondere in maniera secca, preoccupante, nell'ottica in cui, pur essendoci delle note positive nel bilancio dello scorso anno, il mancato accesso alla Champions di questa stagione complica un po' le cose. Non a caso, questo bilancio è stato il preludio a un aumento di capitale molto consistente, da 250 milioni di euro".
Aumento necessario
"Se si tratta di un'operazione necessaria per garantire la sostenibilità del club o serve piuttosto a finanziare nuovi investimenti? Diciamo che risponde a entrambe le logiche. È stato dichiarato come obiettivo duplice dalla stessa proprietà, tant'è che Exor si è impegnata a sottoscriverlo integralmente, anche in caso di mancata sottoscrizione da parte degli altri soci. Ed è oggettivamente quello che risulta guardando il bilancio, i numeri e le proiezioni. Il fabbisogno del club per allinearsi ai parametri della UEFA assorbirà intorno ai 150 milioni, mentre ci sarà la possibilità di intervenire con il resto sul mercato. Questo perché, alla luce di quello che abbiamo detto, per la Juve sarà fondamentale, ma ormai è un aggettivo che si usa un po' per tutti i top club, agganciare i primi quattro posti per la prossima Champions League. Quindi ci sono da aspettarsi, a rigor di logica, degli interventi importanti a gennaio, proprio in funzione di questo inseguimento dei primi quattro posti".
Insostenibilità
"Negli ultimi anni Exor ha versato all’incirca un miliardo nelle casse della Juventus, se è sostenibile un modello di questo tipo? È evidente che, nel momento in cui parliamo di una società che brucia cassa e che va in perdita sistematicamente, il modello non è sostenibile. Ma lo sa benissimo anche il nuovo management della Juventus. Tant'è che l'intesa di fatto raggiunta con la UEFA, con il settlement agreement, prevede un rientro il più possibile rapido all'interno dei parametri economico-finanziari. La Juve, in effetti, sforava il parametro della cosiddetta football earnings rule, cioè il limite di perdite di 60 milioni nel triennio, ma rispettava e rispetta il parametro del costo del lavoro allargato, la squad cost rule. Quindi l'ammontare degli ingaggi, degli ammortamenti dei cartellini e dei costi degli intermediari è comunque all'interno del parametro del 70% del fatturato complessivo, che include i ricavi caratteristici e la media triennale delle plusvalenze. La Juve, quindi, sfora da una parte, ma per fortuna rispetta l'altro parametro. E questo risponde proprio a una consapevolezza e alle misure che sono state adottate per tenere almeno la squad cost rule sotto il 70%. Parametro che, ricordo, oggi è applicato anche in Italia, nel fair play finanziario made in Italy, ma che per il momento vale soltanto ai fini del calciomercato e non ai fini dell'iscrizione al campionato”.
Gestione virtuosa
"Deve esserci sempre sinergia tra i risultati sportivi e quelli economici? È freschissimo il bilancio dell'Atalanta, appena approvato con l'undicesimo utile consecutivo. L'Atalanta, oltre ad aver fatto undici utili consecutivi, ha fatto anche il record storico con 325 milioni di ricavi. E non a caso ha realizzato una novantina di milioni di plusvalenze, credo. Questo dà l'idea di quanto sia ormai connesso in maniera strettissima quello che avviene in campo con quello che avviene fuori dal campo. Una sana e corretta gestione tecnica, che ti fa vincere, che attraverso il settore tecnico e giovanile ti fa creare giocatori di livello, ti permette anche poi di strutturare al meglio la società. Magari investendo, costruendo un centro sportivo, costruendo uno stadio e aumentando i ricavi. L'Atalanta, e in parte anche l'Inter post Suning, hanno realizzato questo tipo di gestione virtuosa. Anche il Napoli di De Laurentiis, per alcuni anni. Però, per esempio, il Napoli è proprio la dimostrazione di come, se tu non riesci a far fruttare le vittorie sportive investendo in strutture, nello stadio, in un centro sportivo di qualità, nel vivaio, poi quei successi ti possono dare delle fiammate e possono sostenere i conti, ma se non hanno un seguito poi ne risenti in maniera consistente. Tant'è che il Napoli si è ritrovato a non poter fare mercato, o a scegliere di non fare mercato quest'estate, ma è stata una scelta obbligata dal fair play finanziario”.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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