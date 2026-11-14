La doppietta contro la Francia ha confermato lo straordinario momento di Francesco Pio Esposito, sempre più protagonista con la maglia dell'Italia. L'attaccante dell'Inter ha raggiunto quota 9 reti in 14 presenze in Nazionale, un bottino che a soli 21 anni lo colloca già tra i migliori marcatori azzurri della sua generazione.
Come sottolinea Il Corriere dello Sport, alla stessa età soltanto Giuseppe Meazza aveva segnato di più, arrivando a 12 gol. A rendere ancora più significativi i numeri del centravanti di Castellammare di Stabia è il minutaggio: nelle sue prime 14 apparizioni ha disputato complessivamente 794 minuti, senza mai giocare una partita dall'inizio alla fine. La media è di una rete ogni 88 minuti. Contro la Francia è rimasto in campo per 92 minuti, prima di lasciare spazio a Scamacca e ricevere la standing ovation di San Siro. Un'altra serata da ricordare per un attaccante che, dopo essersi ritagliato uno spazio importante nell'Inter di Cristian Chivu, sta diventando un punto di riferimento anche per la Nazionale.
Mancini sogna il record di Riva: "Pio può segnare ancora tanto"
Le prestazioni di Esposito hanno inevitabilmente riacceso il confronto con i grandi bomber della storia azzurra. Il riferimento è soprattutto Gigi Riva, ancora oggi primatista della Nazionale con 35 gol in 42 partite. Un record che resiste dal 1973 e che lo stesso Roberto Mancini ha richiamato dopo la vittoria contro i francesi. "Speriamo che Pio faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita... Speriamo che qualcuno lo superi, Pio può segnarne tanti", ha dichiarato il commissario tecnico. Per raggiungere il primato mancano ancora 26 reti, ma nel frattempo Esposito può mettere nel mirino traguardi più vicini. Con un altro gol raggiungerebbe Barella, Frattesi, Zola, Insigne e Cassano a quota 10, mentre a 11 ci sono Retegui, Raspadori e Di Natale.
Pio Esposito conquista anche la Francia: gli elogi dell'Equipe
La doppietta di San Siro ha attirato l'attenzione anche della stampa francese. L'Equipe ha esaltato il giovane nerazzurro, evidenziandone la capacità di proteggere il pallone, lottare con i difensori e incidere sotto porta.
"Pio Esposito è uno di quegli attaccanti che i difensori non dimenticano, è un giocatore formidabile, lotta con grinta, protegge la palla con l'esperienza di un veterano e, soprattutto, segna", ha scritto il quotidiano. A mantenere alta l'attenzione sulla necessità di gestire le aspettative è il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto a Radio Napoli Centrale: "Viviamo tutto con grande serenità ed equilibrio, la sera bisogna andare a dormire pensando che la mattina finisca tutto. Questo concetto non ci permette di cullarci su queste cose".
Autore: Ludovica Ferrante
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