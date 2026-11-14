Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Belgio: "Non sarà una gara semplice perché il Belgio è un'ottima nazionale. Ero abbastanza positivo anche dopo il ko col Belgio. Mi era piaciuta la reazione del gruppo. Facciamo la nostra partita, il Belgio è una squadra formata da giocatori bravi e veloci, che non si discosta molto dalla Francia. Formazione? Ho abbastanza chiare le idee, domattina vediamo perché non sappiamo le condizioni fisiche di tutti, considerando che oggi abbiamo fatto un defaticante".