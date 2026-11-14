Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Belgio: "Non sarà una gara semplice perché il Belgio è un'ottima nazionale. Ero abbastanza positivo anche dopo il ko col Belgio. Mi era piaciuta la reazione del gruppo. Facciamo la nostra partita, il Belgio è una squadra formata da giocatori bravi e veloci, che non si discosta molto dalla Francia. Formazione? Ho abbastanza chiare le idee, domattina vediamo perché non sappiamo le condizioni fisiche di tutti, considerando che oggi abbiamo fatto un defaticante".

Sezione: Focus / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 19:20
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione