"Analizzando la partita, possiamo dire che abbiamo iniziato bene. La squadra era ben equilibrata. Abbiamo perso due duelli e la squadra ha avuto un calo, si è fermata un attimo. Abbiamo segnato due gol, la squadra ha reagito bene. Abbiamo giocato bene... con intensità, con ritmo. Avremmo potuto vincere la partita. È un peccato per il risultato. Non mi piace perdere, ma dobbiamo guardare a ciò che abbiamo fatto bene. Ci sono giocatori che sono entrati per la prima volta e hanno dimostrato qualità. Il risultato è stato influenzato dall'atteggiamento dell'arbitro. È una partita di alto livello e lui non ha l'esperienza per dirigere una partita di questo tipo". Così Carlo Ancelotti, espulso nel finale di gara, commenta l'esito della partita persa questa mattina a Singapore contro il Giappone, non mancando di rivolgere una stoccata al direttore di gara Chuan Hui Jansen Foo.

Ancelotti ha anche evidenziato ciò che gli è piaciuto di meno: "Il primo tempo non è stato buono. La linea difensiva non si muoveva bene. Abbiamo provato a pressare alto, ma non ha funzionato. Dopo il 20° minuto, la squadra ha avuto delle occasioni e ha giocato bene con la palla. Di questo aspetto sono soddisfatto. Avevamo l'idea di pressare alto. Ci sono alcune cose che dobbiamo sistemare per il futuro."