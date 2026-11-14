Mattinata di allenamento ad Appiano Gentile per l'Italia di Roberto Mancini: il gruppo guidato dai 'padroni di casa' Esposito, Dimarco, Bastoni e Barella si è allenato nelle strutture dell'Inter per preparare la partita di domani sera in Belgio. Contemporaneamente a parte si sono allenati solo gli infortunati dell'Inter: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e Aleksandar Stankovic.

Tre giorni di riposo per i nerazzurri

Per tutti gli altri concessi tre giorni di riposo: la ripresa ad Appiano Gentile è prevista non lunedì come inizialmente si pensava ma martedì, quando si comincerà ad entrare nel vivo della preparazione e a proiettarsi verso la trasferta di Bergamo di sabato sera.

A seguire il video del nostro inviato ad Appiano con l'ingresso dell'Ital-Inter sui campi di allenamento di Appiano Gentile.