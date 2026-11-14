La corsa alla presidenza della FIGC entra nella fase decisiva. La Federcalcio ha ufficialmente ammesso le candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, che si contenderanno la guida del calcio italiano nell'Assemblea Elettiva in programma lunedì 14 dicembre all'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

Entrambi hanno presentato la documentazione e i rispettivi programmi entro i termini previsti dal regolamento. La prima convocazione è fissata alle 8.30, mentre la seconda si terrà alle 11.

Le due candidature possono contare su sostegni differenti: Malagò è sostenuto dai delegati delle società di Serie A, mentre Galliani ha raccolto le sottoscrizioni dei rappresentanti delle componenti Atleti e Tecnici.

La FIGC ha inoltre ufficializzato l'ammissione delle candidature per il rinnovo del Consiglio federale. Tra i nomi più noti figurano Giorgio Chiellini, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito e Saverio Sticchi Damiani per la Serie A.

Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 13:43
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.