La corsa alla presidenza della FIGC entra nella fase decisiva. La Federcalcio ha ufficialmente ammesso le candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, che si contenderanno la guida del calcio italiano nell'Assemblea Elettiva in programma lunedì 14 dicembre all'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

Entrambi hanno presentato la documentazione e i rispettivi programmi entro i termini previsti dal regolamento. La prima convocazione è fissata alle 8.30, mentre la seconda si terrà alle 11.

Le due candidature possono contare su sostegni differenti: Malagò è sostenuto dai delegati delle società di Serie A, mentre Galliani ha raccolto le sottoscrizioni dei rappresentanti delle componenti Atleti e Tecnici.

La FIGC ha inoltre ufficializzato l'ammissione delle candidature per il rinnovo del Consiglio federale. Tra i nomi più noti figurano Giorgio Chiellini, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito e Saverio Sticchi Damiani per la Serie A.