Brutte notizie per la Polonia. Come riportato da igol.pl, Zielinski è stato escluso dalla lista dei convocati della Polonia per la partita di Nations League in programma oggi contro la Romania.

Alla base della decisione ci sarebbe un problema di salute: il giocatore nerazzurro sta infatti lottando contro un raffreddore che gli impedirà di prendere parte alla sfida. Per questo motivo, il commissario tecnico polacco, Jan Urban,  ha deciso di non inserirlo tra i disponibili. 

Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 13:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.