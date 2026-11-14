Gerry Cardinale rilancia le ambizioni del Milan e annuncia la nascita di Milan Sports & Entertainment, la nuova holding con cui RedBird punta a incrementare i ricavi e rafforzare la competitività del club sul mercato internazionale. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il numero uno di RedBird ha spiegato che l'obiettivo non è soltanto economico, ma soprattutto sportivo: mettere il Milan nelle condizioni di competere con le grandi società europee, a partire da quelle della Premier League. "La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo", ha dichiarato Cardinale. Il proprietario rossonero ha quindi chiarito la propria ambizione: "Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: 'Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo'".
Cardinale: "Non venderò mai il Milan. Voglio tornare a vincere il prima possibile"
Nessun dubbio, nelle parole dell'imprenditore americano, sulla volontà di mantenere il controllo del club nel lungo periodo. "Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile", ha assicurato. L'obiettivo dichiarato è conquistare scudetti con continuità e riportare stabilmente il Milan in Champions League. Per raggiungerlo, Cardinale considera indispensabile una crescita dei ricavi attraverso infrastrutture e nuove attività commerciali. Il riferimento è soprattutto al nuovo San Siro, da realizzare insieme all'Inter, ma anche al progetto di un'arena a San Donato, alle opportunità offerte da NBA Europe e allo sviluppo di attività legate all'intrattenimento e all'hospitality.
Nuovo San Siro con l'Inter e arena a San Donato: i progetti di RedBird
Cardinale ha ribadito l'importanza strategica del nuovo impianto milanese, destinato a rappresentare una delle principali fonti di ricavo per il futuro del club. "Lo stadio, ovviamente, rappresenta un'eredità enorme che trasformerà il nostro profilo finanziario", ha spiegato, sottolineando come la nuova struttura condivisa con l'Inter costituisca soltanto una parte del progetto. A San Donato, invece, RedBird dispone già di terreni e di un'autorizzazione urbanistica per realizzare un'arena da 20.000 posti, potenzialmente collegata alla nascita di una franchigia milanese di NBA Europe. Parallelamente, il gruppo sta valutando iniziative nel tennis e la creazione di una società specializzata nella gestione degli impianti e dei servizi di hospitality, seguendo il modello di Legends Hospitality, fondata dallo stesso Cardinale negli Stati Uniti.
Cardinale e il paragone con Berlusconi: "Voglio portare il Milan in una nuova era"
Nel corso dell'intervista, Cardinale è tornato anche sull'espressione "Berlusconi 2.0", utilizzata dopo l'acquisizione del club. Il proprietario rossonero ha precisato di non aver voluto proporre un paragone personale con l'ex presidente, ma di essersi ispirato alla sua capacità di trasformare il calcio italiano. "Come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo", ha spiegato.
Milan, tournée negli Stati Uniti? "Deciderà Amorim, prima vengono i giocatori"
Infine, Cardinale ha affrontato il tema della prossima preparazione estiva, chiarendo che un'eventuale tournée all'estero sarà concordata con l'allenatore Ruben Amorim. Se il Milan disputerà amichevoli fuori dall'Italia, la destinazione saranno gli Stati Uniti, ma la decisione non è ancora stata presa. "La scelta sarà di Ruben. In base a quello che sarà meglio per la squadra: giocare amichevoli all'estero deve essere un valore aggiunto per il gruppo, non far guadagnare un paio di milioni al club", ha sottolineato. Una linea che Cardinale considera parte integrante del nuovo corso: aumentare i ricavi attraverso le attività commerciali e le infrastrutture, senza sacrificare le esigenze sportive. "Mettiamo i nostri giocatori al primo posto. Vogliamo aiutarli a prepararsi bene per vincere", ha concluso il proprietario del Milan.
Autore: Ludovica Ferrante
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