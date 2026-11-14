E' la serata della vigilia di Belgio-Italia e Roberto Mancini deve sciogliere alcuni tasselli per la formazione titolare. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il posto di Cambiaghi potrebbe prenderlo Federico Dimarco, già impiegato come esterno alto a sinistra nella ripresa contro la Francia. Non si è sbilanciato tanto Mancini nella conferenza, seppur specificando che "è un'opzione valutata da tempo". E sarebbe una soluzione che permetterebbe al ct di confermare Calafiori come terzino.

Centrocampo e difesa tra novità e conferme

Anche l'assenza di Frattesi in mezzo al campo deve, giocoforza, portare Mancini a un cambiamento: ecco perché, al fianco di Barella e Tonali, si valuta l'impiego di Doumbia. Secondo Sky, sulla fascia destra c'è il ballottaggio tra Palestra e Kayode, mentre al centro è super-confermata la coppia Scalvini-Bastoni. C'è un ballottaggio anche davanti: Vergara 'sfida' Sebastiano Esposito per affiancare Pio.

Saranno, dunque, probabilmente quattro i calciatori dell'Inter che giocheranno dal 1': Bastoni in difesa, Barella in mezzo e Dimarco esterno largo a sinistra al posto di Cambiaghi. E ovviamente Pio Esposito riferimento offensivo dell'attacco.