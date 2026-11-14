Una gara a due volti, quella di Carlos Augusto contro il Giappone. Il terzino dell'Inter, che ha giocato l'intero incontro di Singapore, non ha nel complesso fornito una di quelle prestazioni alle quali ci ha abituati in questa prima fase di stagione con la maglia nerazzurra e da GloboEsporte arriva un voto non sufficiente alla sua prova, un 5 motivato così: "Lungi dal mostrare la solidità difensiva di Douglas Santos, ha concesso troppo spazio in occasione dei primi due gol del Giappone e ha anche affrettato alcuni interventi in scivolata. Con il passare del tempo, però, sembra trovare il suo ritmo e gioca un secondo tempo migliore". Ancora più duro il portale ZeroHora che gli rifila un 4,5.