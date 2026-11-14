La vittoria dell'Italia contro la Francia resterà a lungo nella memoria di Nicolò Cambiaghi. L'esterno del Bologna, tra i protagonisti del successo per 3-1 a San Siro, ha raccontato le emozioni vissute in un'intervista al Corriere della Sera, soffermandosi anche sulla crescita della Nazionale di Roberto Mancini. Per il classe 2000, reduce da un percorso che lo ha portato dalla Serie B alla Nazionale maggiore, la serata contro i francesi ha avuto un significato particolare. "Non potevo sognare niente di meglio, non la scorderò mai. La Francia è sempre la Francia. Dobbiamo continuare così. Siamo solo all'inizio", ha dichiarato Cambiaghi.

Un momento importante anche sul piano personale, dopo il lungo stop per l'infortunio al crociato che ne aveva rallentato la crescita. Il ritorno in campo e la fiducia ritrovata gli hanno permesso di conquistare spazio anche in azzurro. Tra gli aspetti più interessanti della vittoria contro la Francia c'è stata l'intesa mostrata con Francesco Pio Esposito: "Il segreto è che ci sentiamo e ci capiamo al volo, con un solo sguardo. Un'intesa vincente, naturale", ha spiegato l'esterno azzurro.

Poi l'elogio al centravanti dell'Inter: "Io amo fare quel tipo di giocata, scendendo sulla fascia e mettendo la palla al centro. Pio è un grande. Quando giochi con lui, è tutto facile". Il successo sulla Francia ha confermato i progressi della Nazionale, capace di reagire allo svantaggio iniziale e ribaltare il risultato. Secondo Cambiaghi, il cambiamento più importante riguarda soprattutto la mentalità del gruppo.

"Ci siamo parlati in maniera chiara: siamo forti, non dobbiamo avere paura. Siamo riusciti a resettare, a recuperare la partita e poi a vincerla. Questa squadra non molla mai, serve continuare così", ha raccontato. Un atteggiamento favorito anche dal lavoro di Mancini, che ha restituito fiducia e libertà ai giocatori. "Di giocare e divertirci, con serenità. Ha ragione. Ora pensiamo al Belgio: la strada è lunga, vogliamo continuare a crescere", ha concluso Cambiaghi, riportando le indicazioni del commissario tecnico.