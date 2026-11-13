Massimo Sessa, Commissario Straordinario degli Stadi, ha parlato ai microfoni di Diario Diac esprimendo la sua fiducia circa l'organizzazione degli Europei del 2032: "Sono fiducioso, sul finale siamo bravi per raggiungere l’obiettivo. Dobbiamo creare entusiasmo ai tifosi, il governo è attento per acconsentire ciò. È un passaggio di sviluppo per il paese e di ammodernamento delle città. Non possiamo fallire e non falliremo”.

A che punto è la situazione degli stadi italiani?

“Un segmento, che è la fase complessa di tutte le grandi infrastrutture d’Italia, il cosiddetto ‘permettimi l’approvazione’. Questo segmento, vedi lo stadio della Roma, del Napoli, del Palermo, della Fiorentina, sono stati superati. Entriamo nella fase di verifica per poi arrivare a quella esecutiva. L’auspicio è che nella fase esecutiva, dove possono esserci imprevisti, ci siano imprese adeguate per poter sostenere interventi così importanti”.