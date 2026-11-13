Pesantissima squalifica inflitta dalla Commissione Disciplinare della RFEF, la Federcalcio spagnola, nei confronti di Jesus Owono, il portiere dell'Andorra protagonista del tremendo scontro che ha causato la morte dell'attaccante del Tenerife Jesus De Miguel. Il giocatore della Guinea Equitoriale è stato sanzionato con dodici giornate di squalifica "per una grave infrazione come previsto dall'articolo 102 del Codice Disciplinare della RFEF, con l'imposizione delle corrispondenti sanzioni aggiuntive previste dall'articolo 52 dello stesso Codice". Si tratta della squalifica massima prevista dal suddetto articolo, che disciplina la condotta violenta con conseguenze su un avversario.

Nella nota si legge inoltre: "La descrizione dell'arbitro evidenzia la particolare gravità dell'azione, sia per le modalità con cui è stata eseguita, con la gamba alzata, sia per la bruschezza dell'impatto, e soprattutto per l'uso della forza che l'arbitro stesso definisce eccessiva, mentre il pallone era in gioco".