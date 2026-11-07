L'Inter Primavera fatica a uscire da un complicato periodo di forma e raccoglie un altro insuccesso dopo quelli in campionato contro la Roma e in Youth League contro il Feyenoord. La compagine di Bigica non riesce a portare a casa il bottino pieno contro l'Atalanta e rimanda nuovamente il ritorno alla vittoria e non riesce a rispondere al Parma e a riprendersi la testa del campionato Primavera 1. Dopo un primo dove regna prevalentemente la noia, è l'inserimento di Putsen ad aprire i battenti a favore dei milanesi, raggiunti poco dopo dal pareggio di Perillo. Occasione sprecata per i giovani meneghini, i quali potranno sfruttare la sosta per risistemarsi.

ATALANTA: Sonzogni, Percassi, Cojocariu, Gasparello (dal 75' Bono), Cakolli (dal 65' Perillo), Ramaj (dall'85' Aliprandi), Leandri (dal 65' Frascolla), Fugazzola (dal 75' Colombo), Olivieri, Ruiz de Valdivia, Bosisio. A disposizione: Ugwu, Gariani, Fascolla, Bono, Kane, Martano, Aliprandi, Colombo, Perillo, Camara, Forlani. Allenatore: Bosi.

INTER: Farronato, Moranduzzo, Breda, Peletti, Rocca, Kartelo (dal 71' Moressa), Putsen, La Torre, Franchi (dal 58' Vukaj), Grisoni Fasana (dal 71' Kukulis), El Mahboubi (dall'89' Virtuani). A disposizione: Galliera, Bettinelli, Pavan, Kukulis, Vukaj, Moressa, Virtuani, Mackiewicz, Nese, Castellarin, Lissi. Allenatore: Bigica.

Marcatori: Putsen (I) al 57', Perillo (A) al 65'.

Arbitro: Mazzer.

Assistenti: De Stefanis - Pandini.

Ammoniti: Franchi (I) al 34', Leandri (A) al 40', Bosisio (A) all'86', Aliprandi (A) al 90+1'

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12.54 - FINISCE QUI! I milanesi rimandano ancora il ritorno alla vittoria!

90+1' - Netta trattenuta di Aliprandi ai danni di Moressa: giallo inevitabile.

90' - Inziano i 3' d recupero.

89' - Cambio Inter: fuori El Mahboubi e dentro Virtuani.

86' - Bosisio spende una trattenuta su Vukaj e viene ammonito.

85' - Ultimo cambio per i bergamaschi: fuori Ramaj e dentro Aliprandi.

82' - Doppia conclusione da parte degli interisti: il primo tentativo di Moressa viene murato dall'intervento di Ramaj, mentre il secondo da parte El Mahboubi è facile preda di Sonzogni.

77' - Conclusione da dentro l'area di El Mahboubi su sviluppi di corner che viene murata dalla retroguardia bergamasca.

76' - Doppio cambio per i padroni di casa: fuori Fugazzola e Gasparello e dentro Colombo e Frascolla.

71' - Doppio cambio per i milanesi: fuori Grisoni Fasana e Kartelo e dentro Kukulis e Moressa.

65' - GOL DELL'ATALANTA! Discesa poderosa sulla destra di Fugazzola e rimorchio vincente di Perillo che, appena subentrato, lascia il segno. 1-1!

63' - Doppio cambio per i padroni di casa: fuori Cakolli e Leandri e dentro Perillo e Bono.

58' - Primo cambio per i milanesi: fuori Franchi e dentro Vukaj.

57' - GOL!!!! Lancio dalle retrovie del portiere Farronato che buca una distratta difesa bergamasca e che va a trovare l'aggancio in corsa di Putsen che si inserisce in area e fulmina Sonzogni. 0-1!

53' - SONZOGNI SMANACCIA LA CONCLUSIONE DI LA TORRE! Conclusione dalla trequarti del capitano interista che per poco non sorprende il portiere di casa che mette in angolo con un intervento non bellissimo esteticamente.

50' - Grisoni Fasana prova a dare continuità ai nerazzurri con una conclusione di destro che però esce sporca e senza destare preoccupazioni per Sonzogni.

48' - IL PALO FERMA FRANCHI! Cross da quinto a quinto di El Mahboubi che va a spiovere nella zona dell'altro esterno nerazzurro che schiaccia il pallone di testa ma trovando la base esterna del palo.

12.05 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

12.03 - Le squadre escono dagli spogliatoi e sono pronte per il secondo tempo.

11.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Persiste la parità sin qui.

45' - FRANCHI SBAGLIA UN GOL CLAMOROSO! Discesa poderosa sulla destra di El Mahboubi che va a saltare di netto Leandri e calibra un cross a mezza altezza solo da spingere in porta ma che il numero 29 spedisce clamorosamente a lato.

40' - Leandri trattiene El Mahboubi sulla trequarti e riceve il cartellino giallo.

39' - FARRONATO FA BUONA GUARDIA! Imbucata perfetta dalle retrovie a favore di Cakolli che prova a portarsi il pallone sul sinistro una volta entrato in area ma venendo fermato dal portiere nerazzurro che rimane in piedi e blocca la conclusione.

34' - Primo giallo della partita: Franchi interviene in maniera scomposta su Ruiz de Valdivia e finisce sul taccuino dell'arbitro.

26' - Sonzogni blocca a due mani un debole colpo di testa di Peletti dopo uno schema su punzione dalla trequarti: nessun problema per il portiere di casa.

24' - FUGAZZOLA SBAGLIA DA POSIZIONE GHIOTTISSIMA! Pallone che spiove in mezzo all'area dopo un batti e ribatti e che arriva in prossimità del dischetto dove il calciatore atalantino calcia al volo trovando la traversa da pochissimi metri.

19' - Grave errore dell'arbitro che sanziona erroneamente un'inesistente trattenuta di El Mahboubi ai danni di Ramaj a centrocampo: il marocchino si stava involando in 1 vs 1 verso la porta atalantina.

8' - Peletti spizza in angolo un tiro-cross velenoso dalla destra e regala il primo giro alla bandierina della partita.

11.02 - FISCHIO D'INIZIO AL BORTOLOTTI!

10.55 - Le squadre scendono in campo in attesa del fischio d'inizio. Prima dello start, le squadre osserveranno un minuto di raccoglimento in onore di Jesus de Miguel, calciatore spagnolo recentemente scomparso.

10.50 - Cambio obbligato di formazione per i milanesi: Moranduzzo sostituisce Lissi, il quale ha riscontrato un problema muscolare durante il riscaldamento.

Ultima sfida prima della sosta per le Nazionali anche per l'Inter Primavera, attesa dal derby lombardo contro i pari età dell'Atalanta in occasione della 10ª giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Bigica puntano a riscattarsi dopo gli ultimi infruttuosi incontri persi contro la Roma in campionato e contro il Feyenoord in Youth League. Ostacolo odierno è la compagine bergamasca, terzultima in classifica e a secco di vittorie da quasi un mese (vittoria per 2-0 in data 10 ottobre contro il Milan, ndr). Da lì in poi, gli orobici hanno raccolto due sconfitte (contro Como ed Empoli, ndr) e un pareggio (contro la Lazio, ndr). A dover dare ulteriori stimoli e voglia di rivalsa ai giovani interisti è il risultato maturato nelle scorse ore dal Parma, portatosi momentaneamente in testa alla graduatoria a +3 dai meneghini a seguito del largo successo contro il Torino per 4-1.