Mattinata a porte chiuse a Zingonia per l'allenamento che ha messo il punto agli ultimi giorni dei giocatori dell'Atalanta non partiti con le Nazionali. La buona notizia, riportata da TuttoAtalanta, riguarda il difensore Odilon Kossounou che quest'oggi ha svolto anche parte del lavoro sul campo dopo aver effettuato sedute in palestra negli ultimi giorni. Palestra e lavoro individuale sul campo anche per Giacomo Raspadori, Raoul Bellanova, Thomas Kristensen e Gianluca Gaetano. Restano invece al coperto, tra terapie e palestra, Isak Hien e il giovane portiere Thomas Pompei.

Dopo la seduta odierna, Maurizio Sarri ha concesso due giorni di pausa ai suoi uomini, che torneranno ad allenarsi martedì per cominciare la preparazione vera e propria in vista della partita di domenica 22 novembre contro l'Inter.