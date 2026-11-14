Wesley Sneijder ha ottenuto il suo primo incarico da allenatore. L'ex giocatore dell'Inter detentore del record di presenze con la Nazionale dei Paesi bassi, entrerà a far parte dello staff tecnico dell'Eminent Boys, squadra di quarta divisione di Utrecht, dove lavorerà al fianco del fratello Rodney. Lunedì l'Eminent Boys ha interrotto la collaborazione con l'allenatore Mustafa Talha, dopodiché Wesley Sneijder si è presentato al club martedì sera per dirigere gli allenamenti. Suo fratello Rodney faceva già parte dello staff tecnico dell'Eminent Boys.

Moes Çakir, membro del comitato tecnico, ha dichiarato all'AD che Sneijder entrerà a far parte dello staff tecnico. "Wesley non è solo il fratello di Rodney, ma anche un nostro buon amico. Ha risposto subito in modo positivo ed è desideroso di aiutarci. Speriamo che possa dare una spinta alla squadra". Non è chiaro se potrà essere definito il capo allenatore, il club ha tuttavia comunicato che Sneijder lavorerà con Kamil Aydin e Marvin Dauvillier, che erano anche gli assistenti di Talha.