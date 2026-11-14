La vittoria per 3-1 dell'Italia contro la Francia continua a far discutere, anche per le ripercussioni sulle tensioni interne alla FIGC. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha elogiato il lavoro del commissario tecnico Roberto Mancini e di Giovanni Malagò, interpretando il successo di San Siro anche come una risposta alle critiche ricevute negli ultimi mesi. "La vittoria clamorosa del duo Mancini-Malagò e la loro rivincita su soloni e golpisti ci ricordano due verità incontestabili", scrive Zazzaroni, sottolineando la capacità della Nazionale di reagire alle difficoltà.

Il direttore evidenzia soprattutto la rapidità con cui Mancini è riuscito a cambiare il volto degli azzurri, mettendo in discussione convinzioni radicate nel calcio italiano. "È stato un capolavoro, quello di Roberto e dell'uomo che ha creduto in lui", prosegue, contestando chi aveva ridimensionato la scelta del commissario tecnico a una questione di rapporti personali.

Zazzaroni: "Mancini ha dimostrato che non servono mesi per costruire una Nazionale"

Secondo Zazzaroni, uno dei principali meriti di Mancini è aver smentito l'idea che una Nazionale abbia necessariamente bisogno di lunghi periodi di preparazione per diventare competitiva. Il primo raduno del nuovo corso risale al 21 settembre, poche settimane prima di una serie di impegni ravvicinati. Dopo la sconfitta iniziale contro il Belgio, l'Italia ha ottenuto risultati importanti, culminati nel successo contro la Francia. Il quotidiano sottolinea inoltre come il commissario tecnico abbia valorizzato diversi giovani, affidandosi a giocatori come Pio e Sebastiano Esposito, Cambiaghi, Vergara, Doumbia e Romano.

"I giovani devono giocare", è uno dei principi che Zazzaroni attribuisce a Mancini, capace di costruire un gruppo nel quale convivono nuovi talenti ed elementi di maggiore esperienza. L'ossatura della squadra comprende già punti di riferimento come Donnarumma, Kayode, Calafiori, Scalvini, Bastoni, Tonali e Pio Esposito, attorno ai quali il ct sta sviluppando il proprio progetto.

FIGC, Zazzaroni attacca gli oppositori di Malagò: "Se se ne vanno, perdiamo tutti"

La parte più dura dell'editoriale riguarda la situazione politica della Federazione, con il confronto tra i sostenitori di Malagò e la cordata alternativa che vede tra i protagonisti Marotta e Percassi. Zazzaroni critica apertamente chi ha osteggiato il nuovo corso, sostenendo che i risultati della Nazionale abbiano ridimensionato molte delle contestazioni rivolte al commissario federale e al ct. Il direttore guarda quindi al 14 dicembre, data indicata come un passaggio decisivo per il futuro della FIGC, auspicando che le tensioni non compromettano il lavoro avviato. "Se la cordata contraria al nuovo corso conoscesse l'eleganza troverebbe il modo per sfilarsi. Non accadrà", scrive Zazzaroni, prima di chiudere con un'affermazione altrettanto netta. "Se se ne vanno Malagò e Mancini non vince il duo Marotta-Percassi, perdiamo tutti quanti".