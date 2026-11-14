Mark van Bommel, CT della Nazionale belga, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Belgio mettendo in risalto le qualità del gruppo di Roberto Mancini: "Questa è un'Italia diversa rispetto alla prima partita. Contro la Turchia hanno dimostrato di saper giocare un ottimo calcio. Anche contro la Francia. Non sarà certo una partita facile. Il loro attaccante, Pio Esposito è molto pericoloso. Sta crescendo incredibilmente bene. Per me questa non è una finale, perché una finale assegna un trofeo. È però una partita che conta davvero, una sorta di gara a eliminazione diretta. È un buon test ed è positivo che ci sia tensione. È incredibilmente impressionante che l'Italia sia riuscita a ribaltare lo svantaggio contro la Francia fino a vincere 3-1".

Van Bommel ha annunciato che Romelu Lukaku sarà a completa disposizione: "Si è allenato ieri e oggi, partecipando a tutte le attività. È sicuramente disponibile. Tutti sono in forma, anche Roméo Lavia è tornato. Per fortuna non è stato squalificato a Smirne. Romelu ha esperienza nelle grandi partite e questo può rappresentare un vantaggio".