Ravenna è in fibrillazione per il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia giallorossa. Il brasiliano, infatti, giocherà domenica agli ordini di Andrea Mandorlini nel derby contro il Forlì a undici anni dall'ultimo match giocato in Brasile. Prima di questo appuntamento, l'ex Inter Vampeta ha voluto mandare un messaggio all'ex milanista attraverso Tutto Mercato Web: "Sei una persona straordinaria, uno dei migliori atleti che abbia conosciuto, non solo per le sue qualità umane, ma anche come calciatore. Un vero fenomeno! Buona fortuna, Ronaldinho! Un abbraccio dal vecchio Vamp!", le sue parole. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 00:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.