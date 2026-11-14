Ravenna è in fibrillazione per il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia giallorossa. Il brasiliano, infatti, giocherà domenica agli ordini di Andrea Mandorlini nel derby contro il Forlì a undici anni dall'ultimo match giocato in Brasile. Prima di questo appuntamento, l'ex Inter Vampeta ha voluto mandare un messaggio all'ex milanista attraverso Tutto Mercato Web: "Sei una persona straordinaria, uno dei migliori atleti che abbia conosciuto, non solo per le sue qualità umane, ma anche come calciatore. Un vero fenomeno! Buona fortuna, Ronaldinho! Un abbraccio dal vecchio Vamp!", le sue parole.