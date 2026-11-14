Quattro gol in cinque gare di Nations League, già 9 in azzurro in sole 14 presenze. Numeri mostruosi per Pio Esposito, che insegue una doppia cifra che potrebbe essere anche un mattoncino fondamentale per la qualificazione: il timbro dell’attaccante interista si gioca a 3,00, quota che sale a 12,00 in caso di nuova doppietta. Suo fratello Sebastiano vuole rifarsi dopo l’errore dal dischetto con la Francia: il primo centro in azzurro si gioca a 3,25, mentre il bis di Sandro Tonali, match-winner nell’ultima sfida giocata in Belgio, sale a 9,00.

Tra i giocatori di Mark van Bommel, occhio agli “italiani” presenti in rosa e già decisivi in Turchia: il bis di Charles de Keteleare e Kevin de Bruyne si gioca a 3,25, quota che sale a 5,00 in caso di Diego Moreira del Milan nel tabellino dei marcatori.

Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 16:05 / Fonte: Agipronews
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.