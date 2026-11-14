Giornata di lavoro ad Appiano Gentile per quattro giocatori dell'Inter, impegnati nei rispettivi percorsi di recupero dagli infortuni. Come scrive Tuttosport, mentre il resto della squadra beneficia dei giorni di riposo concessi da Cristian Chivu durante la sosta per le nazionali, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e Aleksandar Stankovic proseguono le attività programmate dallo staff medico e atletico nerazzurro.

I quattro calciatori svolgeranno sedute specifiche, con l'obiettivo di recuperare progressivamente la condizione fisica e avvicinarsi al rientro in gruppo. Particolare attenzione è rivolta alle condizioni di Lautaro Martinez, che punta a tornare a disposizione per la trasferta contro l'Atalanta, anche se la sua presenza resta da valutare. Domani sarà una giornata di riposo per tutti, mentre la ripresa degli allenamenti collettivi è fissata per lunedì. Chivu potrà così fare un nuovo punto sulle condizioni degli indisponibili e iniziare a programmare il lavoro in vista dei prossimi impegni stagionali.