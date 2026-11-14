Se dalla Polonia non arrivano belle notizie su Piotr Zielinski, informazioni di altro tenore arrivano dal quartier generale dell'Inghilterra. Si è rivelato concreto l'auspicio espresso qualche giorno fa dal CT Thomas Tuchel in merito a Djed Spence: il giocatore dell'Inter, infatti, quest'oggi è tornato ad allenarsi coi compagni e pertanto può essere a disposizione del tecnico per l'incontro con la Spagna in programma domani al Metropolitano di Madrid.

Sezione: Focus / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 14:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.