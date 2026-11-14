Se dalla Polonia non arrivano belle notizie su Piotr Zielinski, informazioni di altro tenore arrivano dal quartier generale dell'Inghilterra. Si è rivelato concreto l'auspicio espresso qualche giorno fa dal CT Thomas Tuchel in merito a Djed Spence: il giocatore dell'Inter, infatti, quest'oggi è tornato ad allenarsi coi compagni e pertanto può essere a disposizione del tecnico per l'incontro con la Spagna in programma domani al Metropolitano di Madrid.

Djed Spence has returned to team training with the England squad! [via @GettyImages] https://t.co/fFauo2roS5 — Djed Spence Hq (@DjedSpenceHQ) November 14, 2026