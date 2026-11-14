Domani, 15 novembre, cadrà il cinquantesimo anniversario dell'Associazione dei Direttori Sportivi, un traguardo che racconta l'evoluzione della figura del direttore sportivo e il contributo dato dall'associazione alla crescita, alla professionalizzazione e alla tutela della dirigenza calcistica. E che viene celebrato dall'ADISE con un lungo comunicato nel quale viene celebrato questo mezzo secolo "durante il quale ha accompagnato l’evoluzione del calcio italiano, contribuendo in maniera determinante al riconoscimento, alla qualificazione e alla tutela di una delle figure centrali nell’organizzazione delle società calcistiche: il direttore sportivo. Ma parlare dell’ADISE significa inevitabilmente parlare anche del Calciomercato, con il quale l’Associazione ha costruito un rapporto storico e privilegiato. Fin dagli anni Ottanta, e in particolare con l’affidamento ufficiale della sua organizzazione nel 1989, l’ADISE è stata protagonista degli appuntamenti milanesi dedicati alle trattative. Erano gli anni dei grandi alberghi, dei corridoi affollati, dei salotti e dei celebri box delle società, nei quali si incontravano presidenti, direttori sportivi, allenatori e operatori di mercato. Un mondo che ha alimentato pagine indimenticabili della storia del calcio italiano e che l’Associazione ha accompagnato nella sua progressiva trasformazione verso un’organizzazione moderna e strutturata".

Da Montanari a Marotta, consolidato il prestigio dell'associazione

C'è poi un excursus dedicato ai presidenti: "Il primo fu Carlo Montanari, dirigente del Bologna, affiancato dai vicepresidenti Franco Manni della Fiorentina e Giulio Cappelli del Lecco. Il primo Consiglio Direttivo comprendeva anche Sergio Sacchero, segretario del Monza, Giacomo Randazzo dell’Atalanta e numerosi altri esponenti della dirigenza calcistica nazionale, tra i quali Giancarlo Beltrami, Giorgio Vitali, Piero Aggradi, Giancarlo Fiumi e Arturo Silvestri. Dopo Carlo Montanari, alla guida dell’Associazione si sono succeduti Franco Dalcin, Pierpaolo Marino e Carlo Regalia, fino all’attuale presidente Giuseppe Marotta, oggi presidente dell’Inter e tra le personalità più autorevoli della dirigenza calcistica internazionale. Presidenze che hanno attraversato stagioni differenti, contribuendo a consolidare il prestigio e la rappresentatività dell’ADISE".