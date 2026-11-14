L'Inter può davvero abbandonare il 3-5-2 per passare a un sistema di gioco con la difesa a quattro? Premessa. Parlare soltanto di moduli, naturalmente, rischia di essere riduttivo: nel calcio moderno contano soprattutto le idee, i principi di gioco e i movimenti dei giocatori sul rettangolo verde di gioco. Ma il posizionamento degli interpreti resta un elemento fondamentale e, sotto questo aspetto, le ultime risposte arrivate offrono spunti interessanti.
Per molto tempo si è sostenuto che l'Inter non potesse rinunciare al 3-5-2 soprattutto per due giocatori: Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Due elementi fondamentali nell'architettura tattica nerazzurra, ma che hanno dimostrato di poter essere altrettanto funzionali anche in un sistema con la difesa a quattro.
Il caso più interessante è quello di Bastoni. All'Inter sta giocando addirittura da centrale nella difesa a tre e, da quando ha assunto questa posizione, la squadra ha trovato maggiore solidità ed equilibrio. In Nazionale, invece, è ormai un titolare della difesa a quattro di Mancini, dove continua a offrire prestazioni di alto livello. Una dimostrazione di come le sue caratteristiche possano adattarsi a entrambi i sistemi.
Restava poi da sciogliere il nodo Dimarco. Dove collocarlo in un ipotetico 4-3-3? Terzino oppure esterno alto? Per la sua prima apparizione azzurra, Mancini lo ha schierato proprio sulla linea offensiva. E la risposta è arrivata praticamente subito: pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, Dimarco ha confezionato il preciso assist per il 2-1 di Frattesi contro la Francia. Un'altra conferma della sua capacità di incidere anche partendo da una posizione più avanzata.
Le indicazioni positive, però, non finiscono qui. Il migliore in campo è stato Pio Esposito, schierato al centro di un tridente offensivo con due esterni ai lati, anziché nel classico tandem d'attacco del 3-5-2 nerazzurro. L'attaccante ha dimostrato ancora una volta grande intelligenza tattica: può giocare con un'altra punta al fianco, ma anche interpretare il ruolo di riferimento centrale in un attacco a tre.
Ci sono poi altri elementi che potrebbero favorire un eventuale cambiamento. Spence in Nazionale gioca da terzino, mentre Carlos Augusto è stato schierato da Ancelotti proprio sulla fascia sinistra nella difesa a quattro del Brasile. Barella ha dimostrato di poter essere determinante anche in un centrocampo a tre, mentre Zielinski, Jones e Calhanoglu conoscono bene questo tipo di disposizione avendo spesso giocato con due compagni in mezzo al campo. Senza dimenticare Marcus Thuram, che nasce calcisticamente come esterno nel 4-3-3 e che potrebbe quindi adattarsi a una posizione più larga nel tridente offensivo.
Insomma, il materiale a disposizione di Chivu non manca. Anche Bonny e Diouf potrebbero rappresentare ulteriori soluzioni, con la possibilità di essere impiegati sugli esterni. Naturalmente, un cambiamento dell'impronta di gioco comporterebbe dei rischi e richiederebbe tempo per assimilare nuovi meccanismi. Ma la strada della difesa a quattro, alla luce delle risposte arrivate dagli impegni internazionali, non sembra più un'ipotesi da escludere a priori.
Anche perché il calcio europeo sembra muoversi sempre più verso sistemi differenti dal 3-5-2 che caratterizza l'Inter. Questo non significa, però, che il modulo attuale abbia perso valore. Anzi, quando i nerazzurri sono in giornata, il 3-5-2 diventa praticamente "ingiocabile", per utilizzare un'espressione cara al buon Mkhitaryan. La prestazione contro il Como ne è stata un'ulteriore dimostrazione: un sistema che, quando funziona a pieno regime, esalta le caratteristiche di tutta la squadra.
Eventuali nuovi innesti dal mercato potrebbero comunque ampliare ulteriormente le possibilità tattiche. La rosa offre già diverse alternative, ma qualche investimento mirato potrebbe rendere ancora più concreta la possibilità di alternare i sistemi durante la stagione. La difesa a quattro, dunque, non è necessariamente destinata a sostituire il 3-5-2, ma potrebbe diventare un'arma in più nelle mani di Chivu. Le prime risposte sono arrivate dai giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Adesso la palla passa all'allenatore e alla dirigenza: saranno loro a decidere se trasformare queste indicazioni in un progetto tattico concreto. Ai posteri, a Chivu e al mercato l'ardua sentenza.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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