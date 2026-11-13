Momento di grandissima tensione per la Salernitana, reduce dalla sconfitta in campionato contro l'Inter Under 23. Tensione che purtroppo è sfociata in un gravissimo fatto di cronaca: un'automobile, appartenente a un giocatore granata, è stata data alle fiamme ieri nel quartiere Arbostella della città campana. Il club ha puntualmente condannato l'episodio con una nota: "Nel riporre piena fiducia nelle autorità competenti affinché individuino al più presto i responsabili, il club condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio. Questi gesti inqualificabili sono totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato".

Arriva anche la nota di condanna dell'Unione Club Salernitana: "L'UCS è fortemente preoccupata per il clima di grossa tensione che si è generato in città da alcuni giorni a questa parte. Più volte abbiamo stigmatizzato il comportamento dei dirigenti del club, a cominciare dal proprietario Danilo Iervolino. Ma quanto è accaduto la scorsa notte ed anche le tensioni che sono state registrate nei giorni scorsi tra i calciatori ed alcuni tifosi ci preoccupa e non poco. Si tratta di una pericolosa deriva che potrebbe condurre tutto l’ambiente verso il baratro e questo non lo possiamo permettere".