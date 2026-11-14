Anche Antonio Cabrini ai microfoni de La Repubblica sottolinea le caratteristiche di Francesco Pio Esposito, individuando nella completezza tecnica e fisica una delle sue principali qualità. Secondo l'ex difensore azzurro, per fermare un giocatore come Pio serve un marcatore capace di abbinare velocità, tecnica e forza: "Su uno come Esposito devi sempre mettere un marcatore fisicamente forte, ma anche veloce e tecnico. E non ha senso pensare di poter marcare a zona uno come lui, almeno sui calci piazzati. Un uomo va sacrificato. Fermarlo significa anche fermare la squadra, perché fa giocare i compagni".
Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 17:14
Autore: Ludovica Ferrante
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