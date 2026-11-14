La rinascita dell'Italia fa bene anche ai conti della FIGC. Dopo il fallimento della qualificazione al Mondiale e il conseguente ridimensionamento dell'interesse commerciale, la Federazione ha progressivamente riconquistato la fiducia delle aziende, registrando una crescita significativa dei ricavi legati alle sponsorizzazioni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la vittoria contro la Francia in Nations League ha confermato il nuovo entusiasmo attorno alla Nazionale di Roberto Mancini, ma il recupero era cominciato già nei mesi precedenti, grazie al lavoro svolto sul fronte commerciale. Nel triennio 2023-2026, i ricavi commerciali hanno infatti superato i 100 milioni di euro, un risultato che testimonia la capacità della Federazione di mantenere e rafforzare i rapporti con i propri partner anche dopo un periodo particolarmente complicato.

FIGC, dal rischio di perdere gli sponsor alla ripresa dei ricavi

L'eliminazione dal percorso verso il Mondiale aveva fatto temere conseguenze pesanti sui contratti di sponsorizzazione. Alcuni accordi prevedevano infatti clausole legate alla partecipazione alla competizione, mentre il mancato accesso alla fase finale aveva ridotto l'esposizione internazionale degli azzurri. La Federazione è però riuscita a contenere le perdite e a ricostruire progressivamente il proprio valore commerciale, anche attraverso nuovi accordi e il consolidamento delle partnership esistenti. Tra i segnali positivi figura il rinnovato interesse delle aziende per la Nazionale, accompagnato da un percorso di valorizzazione del marchio azzurro che ha coinvolto anche le attività digitali e le iniziative rivolte ai tifosi.

Italia, il nuovo corso di Mancini aiuta anche il rilancio commerciale

Il ritorno dell'entusiasmo attorno alla squadra rappresenta un elemento importante anche per le prospettive economiche della FIGC. La Nazionale di Mancini, costruita attraverso una combinazione di giovani talenti ed elementi di maggiore esperienza, sta contribuendo a riavvicinare pubblico e sponsor. Il lavoro della Federazione, tuttavia, non si limita ai risultati sul campo. Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi progetti commerciali e iniziative per rafforzare la presenza del marchio Italia, con l'obiettivo di creare fonti di ricavo più stabili. La ripresa della Nazionale e quella dei ricavi procedono così nella stessa direzione. Dopo una fase di difficoltà, la FIGC guarda nuovamente al futuro con maggiore fiducia, sostenuta dall'interesse delle aziende e dal rinnovato entusiasmo per gli azzurri.