La Juve ha provato a tastare il polso per Hakan Calhanoglu attraverso alcune chiamate esplorative fatte tra gennaio e febbraio quando c'era ancora Damien Comolli, ma la questione è finita lì, senza offerte scritte né all'Inter né al giocatore. Fabrizio Romano racconta che l'unica vera insidia per l'Inter era rappresentata dal Fenerbahçe, dove era finito al centro della campagna elettorale, ma anche lì non se ne è fatto nulla. Il centrocampista turco dà assoluta priorità all'Inter, che ha promesso a lui e ai suoi agenti un nuovo incontro per trovare la quadra per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, cercando formule che possano mantenere competitivo l'ingaggio. Prima di Natale, infine, il club nerazzurro conta di arrivare il rinnovo di Carlos Augusto.