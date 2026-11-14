Dopo la convincente vittoria contro la Francia, l'Italia si prepara alla trasferta di Bruxelles con un obiettivo preciso: conquistare il primo posto nel girone di Nations League e presentarsi al sorteggio dei quarti di finale nelle migliori condizioni possibili. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il successo sui francesi ha restituito entusiasmo alla Nazionale di Roberto Mancini, che però dovrà fare i conti con alcune assenze e valutare possibili cambiamenti nella formazione. Il primo riguarda il centrocampo, dove mancherà Davide Frattesi, alle prese con un problema muscolare. Una perdita importante per gli azzurri, considerando il contributo del giocatore della Lazio nella vittoria di San Siro. Al suo posto prende quota la candidatura di Doumbia, che potrebbe affiancare Barella e Tonali. Mancini avrebbe così la possibilità di inserire un elemento più fisico in una zona del campo che richiederà grande intensità.

Dimarco insidia Calafiori. Dubbi anche in attacco

Un'altra novità potrebbe riguardare la fascia sinistra. Federico Dimarco, decisivo contro la Francia con l'assist per il gol di Frattesi, è in corsa per una maglia da titolare al posto di Riccardo Calafiori. Mancini dovrà però valutare gli equilibri difensivi, considerando anche l'assenza per squalifica di Alessandro Bastoni. Il ct potrebbe quindi scegliere se confermare l'impostazione utilizzata a San Siro oppure affidarsi alla spinta offensiva dell'esterno dell'Inter. Restano aperte anche le valutazioni sull'attacco. Francesco Pio Esposito, protagonista assoluto della sfida contro i francesi, è un punto di riferimento, mentre Sebastiano Esposito potrebbe essere confermato nonostante il rigore sbagliato. Tra le alternative figurano Vergara, Cambiaghi e Liberali, con quest'ultimo che potrebbe trovare spazio dopo aver assistito dalla tribuna alla partita di San Siro.