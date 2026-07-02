Dopo il convincente 2-0 contro la Serbia nella gara d'esordio, l'Italia Under 19 torna in campo alle 15 per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria. Gli azzurrini, guidati dal commissario tecnico Alberto Bollini, affrontano la Croazia, reduce invece dalla sconfitta per 3-1 contro l'Ucraina.

Le formazioni ufficiali

Confermata la fiducia ai giovani dell'Inter: dal primo minuto in campo Cocchi sulla corsia sinistra, Iddrissou al centro dell'attacco, dopo il gol realizzato all'esordio, e Mosconi nel tridente offensivo. Parte invece dalla panchina Marello, quarto nerazzurro convocato nella spedizione azzurra per la competizione.

Croazia (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic.

Italia (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. 

Sezione: Giovanili / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 14:50
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.