Dopo il successo all'esordio contro la Serbia, l'Italia Under 19 di Alberto Bollini conquista un punto nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo, pareggiando 0-0 contro la Croazia. In attesa di Ucraina-Serbia, gli azzurri salgono a quota 4 punti occupando il primo posto nel girone.

I nerazzurri protagonisti

Nel match contro la Croazia hanno trovato spazio tutti e quattro i calciatori dell'Inter convocati per la rassegna continentale: Iddrissou, Mosconi, Cocchi e Morello. Cocchi è partito dal primo minuto, venendo poi sostituito al 65' proprio da Morello, mentre Mosconi è rimasto in campo per 82 minuti. Tutta la partita per Iddrissou.