Dopo il successo all'esordio contro la Serbia, l'Italia Under 19 di Alberto Bollini conquista un punto nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo, pareggiando 0-0 contro la Croazia. In attesa di Ucraina-Serbia, gli azzurri salgono a quota 4 punti occupando il primo posto nel girone.

I nerazzurri protagonisti

Nel match contro la Croazia hanno trovato spazio tutti e quattro i calciatori dell'Inter convocati per la rassegna continentale: Iddrissou, Mosconi, Cocchi e Morello. Cocchi è partito dal primo minuto, venendo poi sostituito al 65' proprio da Morello, mentre Mosconi è rimasto in campo per 82 minuti. Tutta la partita per Iddrissou. 

Sezione: Giovanili / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 16:56
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.