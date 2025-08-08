Nuova avventura per l'ex interista Francesco Bardi. L'estremo difensore è diventato ufficialmente il nuovo portiere del Palermo. Questo il comunicato del club rosanero.

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi.

Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.

Bardi (33) nelle due stagioni a Reggio Emilia ha messo a referto 68 presenze e 17 clean sheet. In precedenza per lui, una volta terminato il percorso nel calcio giovanile fra Livorno e Inter, ha vestito anche le maglie di Novara, Chievo Verona, Espanyol, Frosinone e Bologna".