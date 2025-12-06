Alla vigilia della partita contro la Roma, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane si è soffermato sul momento di Sebastiano Esposito, che sta vivendo un periodo di forma particolarmente brillante in rossoblu: "Difficilmente lo posso rimproverare di qualcosa. Sta vivendo un gran momento in zona gol. Deve continuare così, non chiedo grandi vincoli nella posizione, ma deve cercare lui gli spazi".
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 06 dicembre 2025 alle 13:43 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Ex nerazzurri
Napoli su Zanotti, l'ex nerazzurro getta acqua sul fuoco: "Non mi piace parlare di mercato e non lo farò"
Telegraaf - Maxwell in contatto con l'Ajax: l'ex Inter è una delle opzioni per il ruolo di direttore tecnico
Pavard: "Ho vissuto un momento difficile, non è la prima volta. Ma ho giocato per club importanti e..."
Obi, 11 anni fa il gol al Milan: "Un'emozione immensa. Chivu è stato all'Inter, conosce l'importanza del derby"
Borja Valero rassicura la Fiorentina e ricorda: "Vanoli ha grandissima personalità, ho lavorato con lui all'Inter"
Altre notizie
Sabato 06 dic
- 14:11 Fonseca: "Mio figlio Matias fece due panchine all'Inter con Conte. Diceva che era un martello"
- 13:58 Gianni Vio: "Quando mi chiamò Zenga pensai ad uno scherzo. Dopo tre gol su corner partì tutto"
- 13:43 Cagliari, Pisacane contento di Esposito: "Gran momento in zona gol, deve continuare così"
- 13:38 livePrimavera, Bologna-Inter 0-1 al 58': Mosconi glaciale dal dischetto e nerazzurri avanti
- 13:29 Milan, Ricci: "Allegri non ci permette di dire la parola Scudetto. Il focus adesso è uno solo"
- 13:14 Brasile, messaggio di Ancelotti a Carlos Augusto: "I convocati di marzo saranno più o meno quelli del Mondiale"
- 13:00 Mourinho: "Forse ho giocato cento o duecento derby, anche con l'Inter ne ho fatti parecchi"
- 12:45 Caressa: "Nico Paz migliore giocare della Serie A. Tornare al Real Madrid? Non so se gli farebbe bene"
- 12:31 Inter Women, Van Dijk: "La forza di questo gruppo è l'energia e lo spirito di squadra"
- 12:17 Corsera - Inter-Como, sfida dei sentimenti per Nico Paz. Che ora punta al Mondiale con Lautaro
- 12:03 Giaccherini assicura: "Conte fa sempre il tifo per la squadra che allena: prima all’Inter come ora al Napoli"
- 11:49 CdS - L'Inter ci ha provato per Fabregas: l'incontro del 4 giugno con Ausilio è stato lo snodo decisivo
- 11:35 GdS - Chivu-Fabregas, sfida tra attacco e difesa: Mou riferimento dell'interista, lo spagnolo ha tre maestri
- 11:20 GdS - Chivu e la formazione anti-Como: tra Luis Henrique e Diouf può spuntarla... Carlos Augusto
- 11:06 Maye: "Nasco esterno alto, la velocità mio punto di forza. Che vittoria in Supercoppa Primavera"
- 10:52 TS - Lautaro sempre più leader per Chivu. Nonostante qualche sostituzione non gradita
- 10:38 CdS - Nico Paz sogno proibito dell'Inter: era stuzzicato dall'idea, ma non ha voluto forzare con il Como per un motivo
- 10:24 D'Ambrosio: "Adesso l'Inter è più matura, vederla giocare mi diverte. Chivu ha tre qualità importanti"
- 10:10 Zielinski: "Ho sempre lavorato molto sulla tecnica, fin da bambino. Vorrei l'intelligenza di Mkhitaryan"
- 09:55 CdS - Tre in corsa per la fascia destra: Carlos Augusto un po' affaticato, c'è un indizio a favore di Luis Henrique
- 09:40 GdS - Lautaro a segno contro 29 squadre di Serie A: il Como gli manca, adesso il Toro punta a quota 30
- 09:26 Materazzi: "Ci è capitato il girone più facile, però ora al Mondiale bisogna andarci altrimenti è fallimento"
- 09:12 Qui Como - Fabregas ritrova Smolcic dopo la squalifica, dubbio Douvikas-Morata
- 08:57 Veron: "L'Inter di Chivu è più verticale e più efficace. Lautaro micidiale, è tra i migliori con Haaland, Mbappé, Vinicius e Yamal"
- 08:43 GdS - Da sogno ad avversario: l'Inter incrocia Nico Paz. Tanti tentativi di Zanetti con il padre dell'argentino
- 08:29 GdS - Inter, tanti cambi di formazione. Ballottaggio Carlos Augusto-Diouf, Zielinski in vantaggio su Sucic e Mkhitaryan
- 08:15 Preview Inter-Como - Chivu si affida alla Thu-La. Scalpita Diouf
- 00:00 Panchine a confronto
Venerdì 05 dic
- 23:47 Virtus Bologna, il patron Zanetti contrario ad NBA Europe: "Come lasci fuori il Partizan per il Milan?"
- 23:33 Bini: "Esposito mi piace, ma basta esagerare. Spero che Marotta rimanga, è una figura importante"
- 23:18 Orsi: "Napoli-Juve affascinante. Inter-Como? Mi piacciono le due filosofie di Chivu e Fabregas"
- 23:04 Orlando: "Inter, domani sfida importante. Mi aspetto tanta aggressività sulla prima costruzione lariana"
- 22:49 Van der Gijp intuì il talento di Dumfries: "Ma per mio figlio era uno che tirava i palloni nel parcheggio"
- 22:35 Cagliari, stagione finita per Felici: lesione del crociato del ginocchio sinistro, necessaria l'operazione
- 22:20 Mondiali 2026, Svizzera possibile avversaria dell'Italia. Akanji avvisa: "Puntiamo a vincere il girone"
- 22:06 Scaloni, CT Argentina: "Per i Mondiali sarà fondamentale che i giocatori restino attivi coi loro club"
- 21:51 Napoli su Zanotti, l'ex nerazzurro getta acqua sul fuoco: "Non mi piace parlare di mercato e non lo farò"
- 21:38 Tardelli: "L'Inter ha superato il periodo difficile, Esposito ha portato benefici e speranze"
- 21:24 Mlacic-Inter, in Croazia si parla di affare fatto all'80%. I dirigenti dell'Hajduk già a Milano, si deve solo capire...
- 21:10 fcinBreda brucia le tappe, altri club si stanno già muovendo. E il difensore ha già scelto la sua agenzia
- 20:55 Lautaro e il Como, doppia missione a San Siro: il Toro insegue due record
- 20:41 Inter U23 attesa domenica dall'Arzignano Valchiampo: dirigerà l'incontro Mirabella di Napoli
- 20:26 Handanovic si coccola Matarrese, il bomber della sua U17. Il papà Giuseppe: "Rispetto a me è fuori categoria"
- 20:11 Mondiali 2026, il girone sorriderebbe all'Italia: se vincono il playoff, Azzurri con Canada, Qatar e Svizzera
- 19:58 Como, solo due sconfitte nelle ultime 24 partite ufficiali: una è arrivata con l'Inter il 23 maggio
- 19:43 Qui Como - Sono 24 i giocatori convocati da Fabregas per l'Inter: tornano Diao e Smolcic
- 19:29 Inter-Como sarà arbitrata da Di Bello, con lui nerazzurri mai sconfitti in 15 precedenti
- 19:14 Mario Rui: "Con le qualità che ha Zielinski poteva essere nei top 5 centrocampisti al mondo"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-COMO è CHIVU vs FABREGAS. Le ULTIME, la PROBABILE e i RETROSCENA di mercato di CESC
- 18:51 Inter-Venezia: i lagunari, Serenissimi; i nerazzurri molto di più!
- 18:37 Inter U23, gli orari delle partite dalla seconda alla quarta di ritorno: col Lecco sarà Monday Night
- 18:23 Giaccherini e la lotta scudetto: "L'Inter resta la più profonda e completa. C'è equilibrio, prossimi mesi decisivi"
- 18:08 Baggio: "Spero che l'Italia vada al Mondiale, per i tanti connazionali che la vogliono protagonista"
- 17:53 Sky - Inter-Como, Diouf favorito sulla destra. In attacco riecco la ThuLa: la probabile formazione
- 17:39 GdS - Vigilia di Inter-Como, Chivu cambia strategia e tiene la squadra in ritiro ad Appiano: i motivi della scelta
- 17:25 L'Inter abbraccia i partner nella 'Partner Night': Ranocchia protagonista dell'incontro tra aneddoti e curiosità
- 17:10 Batistuta: "Lautaro o Alvarez? Non cominciamo con queste cose, godiamoceli entrambi che sono fortissimi"
- 16:55 Bergomi: "Inter, per entrare tra le prime 8 serve una vittoria tra Liverpool e Arsenal. Ecco come Thuram può far male ai Reds"
- 16:41 Inter Women, Runarsdottir: "Molto orgogliosa della squadra, ci siamo risollevate dopo un periodo difficile"
- 16:27 Como, numeri da big: 14 punti in più dell'anno scorso. E a San Siro arriva forte di 12 risultati utili consecutivi
- 16:12 La Lega Serie A e Haier annunciano una nuova partnership. De Siervo: "Grande innovazione come la Refcam"
- 15:58 Giudice sportivo, multa di 5mila euro all'Inter: "coro denigratorio nei confronti di un'altra tifoseria"
- 15:44 Como, Fabregas: "Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Era tutto fatto con Sucic e volevamo Luis Henrique"
- 15:30 Baiano elogia Chivu: "Come voto gli do 7, non era facile subentrare a Inzaghi"
- 15:16 Fabregas: "Il no all'Inter? Mi fa male questa domanda. Zero emozioni, vogliamo fare la miglior partita al mondo"
- 15:02 Inter-Como è miglior attacco contro difesa più solida in Serie A: i numeri delle prime 13 giornate
- 14:48 Savicevic: "Il Milan può vincere lo scudetto, ma ci sono anche altre squadre forti come l'Inter e la Roma"
- 14:34 Como, l'unica vittoria a San Siro contro l'Inter risale al 1950. L'ultimo gol dei lariani a Milano nel 1991
- 14:20 Inter, mai dire X: nessun pareggio da inizio stagione in tutte le competizioni. Non succedeva dal 1940-41
- 14:06 Canovi: "Serie A inguardabile, ogni partita è noiosa. Mercato? L'Inter non ha bisogno di fare nulla"