Alla vigilia della partita contro la Roma, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane si è soffermato sul momento di Sebastiano Esposito, che sta vivendo un periodo di forma particolarmente brillante in rossoblu: "Difficilmente lo posso rimproverare di qualcosa. Sta vivendo un gran momento in zona gol. Deve continuare così, non chiedo grandi vincoli nella posizione, ma deve cercare lui gli spazi".