Sarà il Cagliari-Genoa ad aprire il weekend di Serie A e la 12esima giornata. Intervenuto in conferenza stampa in vista del match dell'Unipol Domus, il tecnico dei sardi Fabio Pisacane ha parlato anche di Sebastiano Esposito, arrivato in estate dall'Inter e ancora in difficoltà in zona gol.

"Su Esposito il discorso è soggettivo - spiega l'allenatore rossoblu -. Penso che lui non sia una punta, ma è abile a giocare tra le linee. Vuole libertà di movimento, pensiero. A Como l’ho schierato in quella posizione perché non volevo fare a meno di lui. Abbiamo fatto una partita ordinata dal punto di vista tattica e avevamo cinque giocatori offensivi. Esposito lavora per la squadra, deve essere più cattivo lì davanti. Il Cagliari è diciannovesimo per finalizzazione: lui deve essere più cattivo negli ultimi metri".