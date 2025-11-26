In occasione della gara di ieri tra Ajax e Benfica, José Mourinho ha salutato a bordo campo Wesley Sneijder e Khalid Boulahrouz, il primo avuto come giocatore all'Inter e il secondo al Chelsea. "Per chi era il bacio in fronte? Sneijder mi ha dato un treble, il miglior anno della carriera. Lui e altri ragazzi, ma lui è stato cruciale. Khalid mi piace molto, è stato un giocatore onesto per me, ma Wes mi ha dato la seconda Champions. Il bacio era anche per Khalid, ma il paffutello (Mourinho dice 'the fatty guy', ndr) è molto dolce".