Nella 12esima giornata di Serie A c'è anche Fiorentina-Juventus, match particolarmente sentito anche dall'ex nerazzurro Borja Valero. Il centrocampista spagnolo con un passato in viola ne parla a Sky Sport: "Fiorentina ultima? Questa situazione sinceramente la sto vivendo male da tifoso, perché non me l'aspettavo. Anzi, nessuno se lo aspettava. Mi auguro che la partita contro la Juventus cambi il rumbo, il corso degli eventi, l'aspetto mentale dei giocatori col nuovo mister e che possano uscire da questa situazione che ripeto non mi aspettavo".

Borja Valero ricorda poi di aver lavorato con il nuovo tecnico gigliato Paolo Vanoli ai tempi dell'Inter: "Tutti pensavamo che Pioli fosse adatto per il momento della Fiorentina, ma a volte il calcio è così. Vanoli ha grandissima personalità, ho lavorato con lui all'Inter (quando era collaboratore tecnico di Antonio Conte, ndr) , quindi so di cosa è capace. Sta a lui, assieme ai giocatori, cambiare questo momento, a partire da domani contro la Juventus".