Maxwell potrebbe indossare di nuovo le vesti del dirigente a sei anni di distanza dall'esperienza al PSG, dove aveva ricoperto il ruolo di coordinatore sportivo a cavallo tra il 2017 e il 2019. Come riporta il Telegraaf, infatti, l'ex terzino dell'Inter sarebbe in contatto con i vertici dell'Ajax per la carica di direttore tecnico del club. In lizza con il brasiliano ci sarebbe anche Jordi Cruijff.